Balanço: Sete municípios do interior recebem respiradores para combate à Covid-19

Amazonas – O Governo do Amazonas entregou 12 aparelhos de suporte avançado de vida para sete municípios. A entregas iniciaram no último fim de semana e vão até a próxima quarta-feira (08/07). Com essas entregas, o Estado terá enviado respiradores para 100% dos municípios polos e subpolos.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) já instalou mais de 90 respiradores, no interior do estado, que auxiliam na montagem de leitos de cuidados intermediários (UCI) para o atendimento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). Atualmente, o interior tem 116 UCIs.

“Esses equipamentos são essenciais para os pacientes que agravarem com Covid-19 aqui no município e após a pandemia, esses equipamentos são um legado, que vai ficar para atender outras enfermidades”, ressaltou o secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo.

No fim de semana, foram entregues três respiradores, sendo um deles de transporte, para o município subpolo Coari (a 363 quilômetros da capital), que tem 4.263 casos confirmados. Também foram entregues três aparelhos para Humaitá por conta do aumento do número de casos de Covid-19, além de dois para a comunidade de Santo Antônio do Matupi (Manicoré), um para Apuí, um para Canutama e um para Tapauá.

Na segunda-feira (06/07), foi a vez do município de Itamarati receber um respirador. A cidade, de acordo com o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), já registrou 379 casos confirmados da doença.

Além do envio dos equipamentos, a Susam também forneceu aos municípios treinamento para capacitar os profissionais que atuam nas unidades para o uso dos respiradores.

Próximas entregas – Também vão receber, nesta terça-feira (07/07) e na quarta-feira (08/07), um respirador cada os municípios de Envira, Japurá, Juruá, Maraã, Pauini e Guajará.