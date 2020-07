Bolsonaro: ninguém aceita ser ministro porque a Educação no Brasil “não está dando certo”

Brasil – O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) afirmou, nesta terça-feira (07), que a Educação brasileira não está dando certo. Ele disse ainda que enfrenta dificuldade para encontrar um chefe para a pasta, porque as pessoas rejeitam o convite ao ver a situação do ministério.

“Muitas pessoas querem ser ministros para colaborar com o futuro do Brasil, mas quando vê o tamanho do problema, a gente em comum acordo diz que fica difícil trabalhar dessa maneira. Ninguém quer chegar lá dando murro em ponta de faca, mas a realidade que nós devemos ter em nossas cabeças sobre a questão da educação é que não está dando certo”, disse.

Bolsonaro responsabilizou o educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira, pela situação. Ele disse que na prova do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), realizado em 79 países, o Brasil está em “último ou penúltimo” lugar no ranking no quesito ciência, interpretação de texto e matemática.

“Sinal de que a política do Paulo Freire não deu certo, é uma realidade. Se tivesse dado certo, continuaria com ela. Mas tem muita coisa a ser mudada, ainda existe um certo aparelhamento (na pasta)”, disse.

Dados do ano passado referentes ao exame de 2018 mostram que o Brasil ficou em 66ª posição em ciência, 70ª em matemática e 57ª em leitura.