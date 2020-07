Bolsonaro testa positivo para coronavírus

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está com Covid-19. Ele mesmo confirmou a informação durante entrevista concedida à rede de TV CNN Brasil, no final da manhã desta terça-feira, 07/07. O Palácio do Planalto emitiu nota informando que Bolsonaro está bem.

Bolsonaro começou a ter sintomas da doença no último domingo (6), onde teve febre alta. Depois o presidente fez exames no hospital do exército.

Diante de jornalistas, o político disse que ainda não sabe se fará repouso e nem sabe como será sua quarentena. “Vou trabalhar através de conferência. despachar de casa”, disse.