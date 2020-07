Corpo de homem é encontrado em saco plástico no Ramal do Brasileirinho

Na manhã desta terça-feira, 7, o corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado enrolado em um saco plástico, com sinais de tortura, no Ramal do Balneário da Toca do Coelho, localizado no Ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

A Delegacia Departamento de Polícia Técnico Científica está no local para investigar as circunstâncias da morte. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).