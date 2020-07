Detran-AM começa a credenciar novos bancos para pagamento de taxas

Amazonas – Pela primeira vez na história do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), os usuários poderão pagar as taxas do órgão em mais de um banco. A novidade entra em vigor em, no máximo, 40 dias. Atualmente, os boletos só podem ser pagos no Banco Bradesco.

A ampliação das opções bancárias para o pagamento das taxas do Detran-AM faz parte do processo de modernização do órgão, iniciado pelo atual diretor-presidente Rodrigo de Sá Barbosa. “O pagamento somente em uma instituição bancária sempre foi algo que nossos usuários reclamaram. Agora, com o chamamento público de outros bancos, eles terão mais opções para efetuar o pagamento”, explicou.

O chamamento público e o edital com as regras para o credenciamento dos novos bancos já estão disponíveis no site do Detran-AM, nas abas “Portaria Normativa” e “Editais”, dentro do menu “Publicações”.

O Detran-AM pretende credenciar o maior número possível de instituições bancárias para, dessa maneira, dar mais comodidade aos seus usuários.