Empresa doa 10 toneladas de sacos para lixo para Secretaria de Saúde de Manaus

Amazonas – A empresa líder nacional na categoria de sacos para lixo, Embalixo, em parceria com a Brasken e a Aliança transportes doaram dez toneladas de produtos em Manaus. Os itens foram distribuídos igualmente para o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado e os Serviços de pronto atendimento Hospital e Maternidade Chapot Prevost, Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady e São Raimundo.

Com a chegada da pandemia a produção de lixo aumentou significativamente, tornando necessário reforçar os cuidados com o descarte, principalmente do lixo hospitalar. Além de novas medidas preventivas também se tornou importante adotar materiais resistentes e eficazes para evitar a transmissão do coronavírus e preservar a saúde pública e do meio ambiente.

“São momentos difíceis, por isso estamos trabalhando junto com nossos parceiros para contribuir positivamente com a sociedade. Os sacos para lixo são materiais que se tornam ainda mais importantes nesse cenário atual, pois reforçam as medidas de higienização e segurança das pessoas. Estamos comprometidos em apoiar quem precisa”, explica o diretor comercial da Embalixo, Rafael Costa.

Sobre a Embalixo

Líder nacional na categoria de sacos para lixo, a Embalixo soma 17 anos de atuação, com duas plantas no Brasil – Hortolândia/SP e Manaus/AM -, contando com 400 colaboradores. A empresa tem a inovação e a sustentabilidade como pilares básicos do negócio, oferecendo soluções exclusivas ao mercado, como o saco para lixo feito de planta com tecnologia que captura a emissão de gás carbônico; saco para lixo com alças; com abas; antibacterianos; com repelente de moscas e mosquitos; com neutralizador de odores; sacos com material reciclado; e, recentemente, lançou o 1º saco para lixo vegano do mundo.