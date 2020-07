Tribunal de Justiça instaura processo contra juiz que roubava água do fórum

São Paulo – Um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo é acusado de levar as garrafas de água do fórum para casa, gerando aumento do consumo e dos gastos do tribunal. O colegiado instaurou um processo administrativo disciplinar para investigar o caso.

Para o desembargador Ferraz de Arruda, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, a situação “seria comica se não fosse trágica”. As ações do juiz teriam aumentado o consumo de água no fórum, que chegou a ser de 240 garrafas por mês, totalizando 6,5 litros por dia.

“Segundo a revista Consultor Jurídico, o juiz, cujo nome não foi revelado, enchia uma mochila com garrafas da água toda vez que ia ao fórum.”As garrafas de água ficavam na copa, ele passava na copa e retirava as garrafas”, disse a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe). “Foi um verdadeiro auxílio água estabelecido pelo magistrado.”

O mesmo juiz está sendo investigado delegar tarefas de sua responsabilidade a auxiliares, e há denúncias de que ele raramente comparecia ao fórum às segundas-feiras e proferia palavrões contra colegas de trabalho. Para a Anafe, a conduta do investigado fere a Lei Orgânica da Magistratura.