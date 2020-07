Alemanha 7 x 1 Brasil completa seis anos e web reage com memes; confira

O maior vexame da história da seleção brasileira aconteceu há exatamente seis anos. No dia 8 de julho de 2014, o Brasil foi massacrado pela Alemanha por 7 a 1, em casa, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na semifinal da Copa do Mundo. Dolorosa na época, a derrota virou motivo de piada entre os torcedores da Canarinho.

Nas redes sociais, a hashtag “7×1 day” amanheceu como um dos assuntos mais comentados do Twitter. Milhares de internautas lembraram da data e fizeram memes sobre aquela partida, que jamais será esquecida por brasileiros e alemães.

Abaixo, veja algumas reações da torcida brasileira:

se a gente não tivesse perdido de 7×1 hoje a gente estaria assim.#7x1Day pic.twitter.com/Q4OvdajXyo — depressiva de plantão (@depredeplantao) July 8, 2020

6 anos que o Brasil tomou tanto gol que a fifa precisou criar uma barra de rolagem 🤡🤡#7x1Day pic.twitter.com/eZWIMd1F1v — melo 🌙 (@melo_gabm) July 8, 2020

Desde então, o Brasil virou um grande passeio. 8 de julho deveria virar feriado nacional. #7x1Day pic.twitter.com/xYYg0Cqfgd — Amauri Eugênio Jr. (@jr_mau) July 8, 2020

6 anos do pior dia da história humana #7x1Day pic.twitter.com/mnQLHZfOiI — ✖️Kaique Costa✖️ (@kaiquecostta_) July 8, 2020

6 anos atrás aconteceu o jogo mais divertido da historia do futebol 🤣🤣🤣🤣🤣 #7x1Day pic.twitter.com/0sIcqFNgPl — #paulopedrosaNÃO (@alvaro_santos95) July 8, 2020

Será que eu fui o único ser humano a comemorar o único gol do brasil no 7×1#7x1Day pic.twitter.com/Oa9vUx2pJk — 𝕦𝕞 𝕤𝕖𝕣 𝕒𝕚 🪐 (@umserai41016454) July 8, 2020

#7x1Day cadê a Claudia, Jonas e Martha para consertar nosso presente distópico? Depois do 7×1, tudo desandou no Brasil e no Mundo de uma forma assombrosa. Temos que voltar no passado e consertar isso. #Dark pic.twitter.com/cP19Qm3hOw — Daniel Lobo 🇧🇷 🎮📚📽️ (@danbroken) July 8, 2020