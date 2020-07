Bolsonaro faz vídeo tomando hidroxicloroquina e diz que confia na medicação

Horas depois de conceder a entrevista na qual anunciou ter testado positivo para o novo coronavírus, nesta terça-feira (7/7), o presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais em que aparece engolindo um comprimido, segundo ele, de hidroxicloroquina. “Eu tomei a Hidroxicloroquina e estou me sentindo muito bem. Uma boa tarde a todos”, escreveu o chefe do Executivo na legenda do vídeo. Assista ao vídeo aqui.

Na filmagem, Bolsonaro diz que aquela é a terceira dose que tomou da medicação, que não possui eficácia comprovada contra a covid-19. “Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me se sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal na segunda feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né, está dando certo”, afirma rindo, antes de engolir a cápsula.

“Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus, sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas é mais uma pessoa que está dando certo. Então eu confio na hidroxicloroquina, e você? Valeu. Tamo junto”, conclui o presidente.

Bolsonaro é defensor do uso da hidroxicloroquina, apesar de não haver estudos conclusivos sobre a eficácia do medicamento contra o novo coronavírus. O debate sobre o protocolo de uso do remédio em hospitais da rede pública, inclusive, culminou na saída do médico Nelson Teich do Ministério da Saúde, em 15 de maio. Desde então, a pasta está sem um titular, sob o comando interino do general Eduardo Pazuello.

Especialista não recomenda a droga

Parte da comunidade médica, porém, se mostra contrária ao uso do remédio para tratar a covid-19. “Nós da infectologia não recomendamos esse medicamento pelo fato de não existir nenhum estudo que mostre sua eficácia. Pelo contrário, já existem muitos estudos que mostram que ela tem efeitos deletérios na saúde dos pacientes, ainda mais tomada sem supervisão. Mas existe o efeito placebo. Muitas coisas podem ter o efeito placebo, como o ‘chazinho da vovó’, o chá de alho, e outros. Mas nós, infectologistas, não recomendamos à população que faça o uso desse medicamento”, disse a infectologista Ana Helena Germoglio, do Hospital Águas Claras.