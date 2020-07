Brasil tem 67.964 mortes e 1.713.160 casos confirmados

Manaus – O Brasil registrou 1.223 mortes e 44.571 casos confirmados de covid-19, doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (8), por meio do painel que monitora o avança da crise sanitária.

Segundo país em números absolutos de óbitos e infectados em todo o mundo, de acordo com o mapa criado pela Universidade estadunidense Johns Hopkins, o país acumula 67.964 vítimas fatais e 1.713.160 contaminados desde o início da pandemia.

Do total de ocorrências, de acordo com informações do governo federal, 1.020.901 pessoas já estão recuperadas da infecção. Com isso, o Brasil segue em primeiro lugar em curados, seguido dos Estados Unidos, com 936.476.