Corpo é encontrado em rio no Puraquequara com vestígios de afogamento

Manaus – O corpo de um homem, de nome e idade desconhecidos, foi encontrado boiando às margens de um rio localizado no bairro Puraquequara, zona leste de Manaus, ao início da tarde desta quarta-feira (8).

De acordo com informações repassadas pelo delegado Fábio Silva, plantonista da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS),o cadáver foi avistado por frequentadores de um flutuante da localidade, que presenciaram o corpo preso em uma área de vegetação. Ainda conforme o delegado, o rapaz costumava consumir bebidas alcoólicas, o que pode ter ocasionado o afogamento.

“Tudo leva a crer que foi um afogamento, mas é um caso de ‘morte a esclarecer’ […] Não se sabe se ele foi afogado. Sabemos que ele bebia aqui por essa área. A gente não sabe se ele foi empurrado […] alguma situação dessa […]”, esclareceu o plantonista, acrescentado que o caso será investigado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo, que foi retirado do local com ajuda de uma canoa, em razão do difícil acesso.