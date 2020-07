Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado boiando no rio Solimões

Amazonas – Na tarde desta quarta-feira (8), de um homem identificado como Euzebio Perez Cavalcante de 46 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição no rio solimões, nas proximidades do município de Iranduba, com perfurações na região do abdômen.

De acordo com o corpo de bombeiros, com o corpo foram encontrados: 14 munições de espingarda calibre 12 e o documento de identidade da vítima. Os bombeiros também informaram que a perfuração no abdômen provavelmente foi efetuada por uma arma de fogo.

O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para realizar a remoção do corpo do local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.