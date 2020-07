Criança de 7 anos e seus pais tiveram sintomas de Covid-19 um dia após contato com Bolsonaro

Brasil – Após ser diagnosticado com Covid-19, nesta terça-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro orientou que José Henrique, menino de 7 anos com quem se encontrou no último dia 4, em visita a Santa Catarina, realizasse o teste de coronavírus. José é admirador do presidente e tem osteogênese imperfeita, condição caracterizada pela fragilidade dos ossos.

Durante a visita ao estado, Bolsonaro manteve contato próximo com a criança, com quem tirou fotos. Apesar de ambos utilizarem máscara, o contato físico entre os dois pode ter possibilitado a transmissão do coronavírus.

Em entrevista, a mãe de José Henrique, Flávia Bressan, afirmou que a assessoria do presidente entrou em contato com a família pedindo que realizassem o teste. Segundo Flávia, ela, o filho e o esposo apresentaram sintomas que podem estar relacionados à Covid-19. “O José no domingo deu tipo uma gripe, eu dei remédio para ele”, contou.

A família, que mora em Tubarão, no sul do estado, teria viajado para Florianópolis para encontrar o presidente. Após retornarem para casa, assessores de Bolsonaro entraram em contato orientando que realizassem o teste, primeiro na segunda-feira (6), e novamente na terça (7), após a confirmação de diagnóstico do presidente.

Flávia afirmou que José apresentou sintomas de gripe no domingo (5), mas que, apesar do susto, a família “não teve medo”. “Eu e meu esposo estamos com dor de cabeça e dor no corpo. Estou com muita tosse. Febre a gente não teve”, disse. “O presidente está superbem. Levamos aquele susto, mas normal.”