Garantido faz pocket show para doares de sangue no Hemoam

Manaus – Os doadores de sangue que comparecerem à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) nesta sexta-feira (10/07) terão direito a um pocket show do Boi-Bumbá Garantido. A programação acontece a partir das 9h e faz parte de uma campanha intitulada “Quem é garantido estende o braço”, que está mobilizando os torcedores da nação Vermelha e Branca em Manaus.

A iniciativa contará com a participação da Batucada do Garantido, da Torcida Encarnada, da Galera Vermelha e Branca e dos dançarinos do Garantido Show, além do boi de pano, que fará a recepção dos doadores. A ação pretende contribuir para melhorar o estoque de sangue do Hemoam, que está sofrendo baixa desde o início da pandemia.