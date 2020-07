Manauara Shopping anuncia cinema drive-in no dia 17 de julho

Manaus – O Manauara Shopping em parceria com o Playarte inaugura um cinema drive-in no próximo dia 17 de julho. A atração nostálgica terá exibições de sexta a domingo, sempre em duas sessões diárias – 19h e 22h – no G8 Azul (entrada pela via lateral onde fica o muro com graffiti em homenagem a cidade). A programação vai durar um mês e chega ao fim inicialmente no dia 16 de agosto. As informações são do Cine Set.

O cinema drive-in do Manauara Shopping terá capacidade para comportar até 60 carros de passeios – outros tipos de veículos, como motos, não poderão ter acesso ao local, seguindo instruções do decreto estabelecido pelo governo do Amazonas.Todo sistema de venda de ingressos será online através do site Sympla e as entradas vão custar R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira) por carro.

“Neste projeto, vamos adotar a meia-entrada solidária: a pessoa que pagar o valor de R$ 50 precisa levar 1kg de alimento não perecível. Estes alimentos serão doados para o Grupo de Apoio a Criança com Câncer (Gaac)”, disse a gerente de marketing do Manauara, Isa Lucena. Cada carro de passeio pode levar até quatro pessoas e o ingresso já inclui o valor do ticket de estacionamento.

COMO VAI FUNCIONAR

O ‘novo normal’ estará presente no cinema drive-in com regras sanitárias rígidas para garantir a segurança da sessão. Isso inclui a exigência de que o público não saia dos seus carros – exceto para ir ao banheiro – e distanciamento de dois metros entre cada veículo.

Para quem estava com saudades da pipoca e do refrigerante, fique tranquilo: a bombonière do Playarte irá funcionar para atender os clientes. Porém, a novidade fica por conta do sistema de pedidos.

“Vamos adotar um QR Code para que o público possa acessar o cardápio com pagamento remoto. Não haverá manipulação de alimentos no estacionamento: tudo virá pronto e o atendente, com máscara e viseira, irá entregar o pedido no carro”, disse Isa Lucena. Negociações ainda estão sendo feitas com outras lanchonetes do shopping interessadas em também participar da iniciativa, de acordo com a gerente de marketing.

O sistema de som será feito através de frequência de rádio com o público recebendo o número antes da sessão e sintonizando dentro do carro, enquanto a tela terá dimensão de 12 x 7 metros.