Música, dança e festivais na ‘Agenda Virtual’ da semana

Amazonas – Festival Afro Amazônico, aula de xote, apresentações musicais e debate sobre os festivais folclóricos da região Norte em tempos de pandemia estão na “Agenda Virtual” da semana. A iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem o objetivo de divulgar os shows e projetos que os artistas amazonenses estão realizando durante o período de isolamento social.

Para incluir um evento na agenda, basta fazer o cadastro no cultura.am.gov.br, com informações como nome do evento, data, hora, link ou perfil onde será realizado, classificação indicativa, breve descrição e uma foto (flyer de divulgação ou foto do artista).

Toda quarta-feira, a equipe da Secretaria divulga a programação da semana e também faz a divulgação nas redes sociais (@culturadoam) e no aplicativo do órgão (Cultura.AM). O conteúdo dos eventos é de responsabilidade dos realizadores.

Confira a programação!

Quarta (08/07)

18h – O cantor Mike Vasconcelos (Oblivion) apresenta um show de rock acústico na “Hamburgueria do Porão”. O público pode acompanhar pelas redes sociais do bar (poraodoalemao) e também pelo Instagram do artista (mikevasconceloz).

20h30 – Representantes do Festival Folclórico de Parintins participam do projeto “Casa Em Cena”, que propõe um debate sobre os grandes festivais folclóricos da região Norte e os impactos da pandemia. Ericky Nakanome, artista visual, professor de Artes Visuais da Universidade Federal do Amazonas e presidente do Conselho de Artes do Boi Caprichoso, e o levantador de toadas David Assayag representaram o bumbá Azul e Branco; já Chico Cardoso, diretor teatral, arte educador, subsecretário de Cultura de Parintins e membro da Comissão de Arte do Boi Garantido, e o levantador de toadas Edilson Santana, o bumbá Vermelho e Branco.

Transmissão pelo instagram do ator e comunicador Juraci Júnior (@juracijunior).

Quinta-feira (09/07)

20h30 – Continuando com a temática grandes festivais do Norte e a pandemia, o projeto “Casa Em Cena” apresentará o Çairé e o Festival dos Botos, da vila de Alter do Chão, em Santarém (PA); e o Arraial Flor do Maracujá, de Porto Velho (RO).

No instagram do ator e comunicador Juraci Júnior (@juracijunior).

Sexta-feira (10/07)

10h – A bailarina Luana Moreira, do Balé Folclórico do Amazonas, comandará uma aula de xote, ritmo contagiante para dançar a dois, mas que também pode ser dançado sozinho. A aula especial será em alusão às festas juninas/julinas e arraiás, suspensos por conta da pandemia.

No Facebook da companhia (Balé Folclórico do Amazonas – BFA).

18h – O Instituto Cultural Ajuri (Inca) realiza o Festival Afro Amazônico Virtual, com a participação de diversos artistas e mestres populares amazônicos, para marcar a data de abolição da escravatura no Amazonas e também apoiar a campanha “Amazônia Contra a Covid”, que busca arrecadar recursos em apoio a comunidades indígenas localizadas em municípios onde a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) desenvolve atividades acadêmicas. Informações: (92) 99360-4978.

Transmissão no canal do YouTube do Instituto Cultural Ajuri – Inca.

21h – O cantor Victor Félix fará uma apresentação acústica de canções autorais e releituras de artistas de Manaus e do Brasil.

No Facebook e Instagram @vilavagalume80.

Sábado (11/07)

12h – Tradição de sábado, o músico Agenor Vasconcelos apresentará mais uma live em formato voz e violão no Instagram do Centro Cultural Curupira Mãe do Mato (@curupiramaedomato). As informações para contribuição voluntária estão nas redes sociais do espaço.

21h – Marcela Paiva faz uma apresentação musical com a participação de artistas residentes da Vila Vagalume, levando um repertório de artistas mulheres brasileiras, além de suas obras autorais.

No Facebook e Instagram @vilavagalume80.