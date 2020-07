Vídeo mostra crianças brincando com um jacaré em margem de rio

Um vídeo onde crianças aparecem brincando com um jacaré na margem de um rio, viralizou na internet. Três meninos e uma menina brincam com o réptil tranquilamente, sem se preocupar com o perigo iminente. O animal pode até ter sido domesticado, mas o instinto selvagem pode fluir inesperadamente. Não se sabe onde o vídeo foi gravado. Assista: