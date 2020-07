Candidata de Arthur, Conceição Sampaio tem maior rejeição em nova pesquisa à Prefeitura

Amazonas – Pesquisa da empresa Action que começou a circular na madrugada desta quinta-feira, dia 9, aponta o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), aos 80 anos, liderando, no primeiro turno, a corrida à Prefeitura de Manaus.

Ele aparece com 28,5% das intenções de votos, seguido do ex-governador interino David Almeida (Avante), que tem 16,4%.

Atrás deles, estão Capitão Alberto Neto, com 8,4%, José Ricardo, com 7,3%, Marcos Rotta, com 4,9%, Chico Preto (4,4%), Conceição Sampaio (4,1%), Josué Neto (3,4%), Coronel Menezes (2,5%), Ricardo Nicolau (1,5%), Hissa Abrahão (1,4%) e Liliane Araújo (1,3%).

Também aparecem no estudo Carol Braz, Yann Evanovick, Felipe Souza e Romero Reis, que possuem menos de um ponto percentual.

Juntos, os 15 adversários de Amazonino somam 56,9% dos votos, o que significa dizer que a eleição deste ano deverá ser decida em dois turnos.

Com isso, o velho cacique estaria garantido na próxima fase do pleito, apenas esperando o seu adversário.

Mas o estudo feito não fez simulações de segundo turno.

O questionário registrado no TRE-AM, AM-07587/2020, previa apenas sondagem de primeiro turno.

Rejeição

A pesquisa da Action mostra que a ex-deputada federal Conceição Sampaio tem a maior rejeição no eleitorado consultado.

Ela aparece com 19,5%.

A segunda maior rejeição é de Amazonino Mendes, com 17,5%, seguido de Chico Preto, 14,6%, Marcos Rotta, 12,7%, Hissa Abrahão, 12,2%, José Ricardo, 11% e Josué Neto, 9,2%.

De todos os candidatos, incluídos na pesquisa, David Almeida tem a menor rejeição: 3,5%.

Dados obrigatórios

A coleta dos dados desta pesquisa ocorreu entre os dias 03 e 07 de julho e ouviu 1.100 eleitores em todas as 6 zonas administrativas da cidade.

Veja abaixo, completo, o resultado da pesquisa Action.