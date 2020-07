Detran-AM reabre Posto de Atendimento no Parque 10 Mall

Manaus – Desde a última segunda-feira (06), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) voltou a atender a população no shopping Parque 10 Mall, situado na zona centro-sul de Manaus. O posto de atendimento do órgão, no local, é um dos mais completos em termos de serviços.

“Agora, nosso posto avançado, no PAC do Parque 10 Mall, oferece 80% dos serviços que, atualmente, são executados na sede do Detran. Inclusive, lá, é o único local, além da nossa sede, onde é possível receber o CRLV, o antigo Dual”, explicou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

O Posto de Atendimento do Parque 10 Mall foi fechado em novembro de 2018. No entanto, por ser um local estratégico para a zona centro-sul da cidade, a unidade descentralizada do Detran foi reaberta.

Serviços disponíveis – O Posto Avançado de Atendimento do Detran-AM no Parque 10 Mall está localizado na avenida Tancredo Neves, nº 545, bairro Parque 1, dentro do shopping. O horário de funcionamento é das 10h às 16h, de segunda a sexta, e os atendimentos também precisam ser agendados pelo Portal de Serviços do Detran-AM (digital.detran.am.gov.br).

No local, é possível fazer os seguintes serviços de Habilitação e Veículos:

– CNH: Emissão de taxas para a renovação da CNH, primeira habilitação, troca e adição de categoria, captura de imagens e biometria, exames teóricos de legislação e entrega da CNH;

– Veículos: Emissão das taxas de licenciamento anual, transferências de propriedade, mudanças de categoria e mudanças de UF (Unidade da Federação), além da entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Além disso, no Posto do Parque 10 Mall, há uma financeira credenciada junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para parcelar em até 12 vezes os débitos relativos a multas, IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e taxas de licenciamento.