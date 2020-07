Famílias do Monte Horebe recebem quinta parcela do auxílio-moradia do Governo do AM

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), efetuará nesta sexta-feira (10/07) e na segunda-feira (13/07), a partir das 10h, em agências específicas do Bradesco, o pagamento da quinta parcela do auxílio-moradia a 2.220 famílias retiradas da ocupação irregular Monte Horebe e aptas a receberem o benefício.

Para evitar aglomeração e contribuir com as ações de prevenção ao novo coronavírus, os pagamentos permanecem sendo realizados em dois dias, distribuídos em dez agências específicas escolhidas pelo Bradesco por possuírem melhor estrutura de atendimento.

O Governo realiza esses pagamentos com recursos próprios, e para esta quarta parcela disponibilizou um valor de R$ 1.332.000,00. As listas de nomes divididas por ordem alfabética e com a indicação dos endereços das agências selecionadas estão postadas nos seguintes sites da Suhab (www.suhab.am.gov.br) e da Defensoria Pública do Estado (https://www.defensoria.am.def.br).

Para receber o benefício, que é uma ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência Bradesco designada, a partir das 10h, munidos de RG e CPF, e ainda apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.

De acordo com a diretora-presidente do órgão, Viviane Dutra, na semana de 20 a 24 de julho, esses beneficiários serão convocados para assinar o Termo de Acordo Individual que será renovado por meio de Aditivo.

“Nos próximos dias, vamos divulgar amplamente o local e os horários de atendimento dessas pessoas, e aproveitar para atualizar o cadastro, visando um contato mais direto com esses beneficiários”, disse Viviane Dutra.

Para maiores informações sobre os atendimentos, os beneficiários podem entrar em contato pelos seguintes números: (92) 3647-1005 e 98422-3705.