Giovanna Ewbank dá à luz Zyan, seu filho com Bruno Gagliasso

Após nove meses de muita emoção e ansiedade, finalmente o pequeno Zyan chegou ao mundo, para a alegria dos pais Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

De acordo com o colunista Fefito, do portal UOL, o garotinho nasceu na noite desta quarta-feira, 8, em um hospital do Rio de Janeiro. O irmão caçula de Titi e Bless chegou por meio de um parto normal.

Mãe e filho passam bem e contaram com o carinho de toda a família, que já suspeitava que a vinda estava próxima, como foi possível perceber nas últimas postagens da influenciadora digital que estava com um barrigão enorme.

A esposa de Bruno Gagliasso anunciou a sua primeira gravidez em dezembro do ano passado e, de lá para cá, vem mostrando diariamente na web, o passo a passo de sua gestação, a relação com os outros filhos, a preparação de todo o enxoval e a criação de um quartinho muito fofo para o caçulinha da família.