Governo avança 20% nas obras de recuperação do Hospital João Lúcio

Manaus – Após 43 dias do início das obras de recuperação da infraestrutura do Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio, o serviço na unidade já está 20% concluído pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra). A unidade não passava por reforma há 12 anos e permanecia com estrutura elétrica de 22 anos atrás. Anunciado pelo governador Wilson Lima em maio, o projeto executado pela Seinfra tem duração de 180 dias.

A reforma está orçada em R$ 15 milhões, recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Com a intervenção, a estimativa do Governo do Estado é reduzir em 40% os custos de manutenção do HPS Dr. João Lúcio, gerando uma economia anual de R$ 2,9 milhões.

A iluminação externa da unidade, pavimentação, ampliação do estacionamento e reforma da área administrativa foram concluídas. Nos próximos meses o hospital terá uma nova rede elétrica, sistema de climatização, telhado, elevadores, banheiros e substituição de equipamentos médicos, além de reformas que incluem pintura e troca de forro.

“Há 12 anos o hospital não sofria nenhuma intervenção e uma intervenção profunda, como na obra que está sendo realizada nesse momento. Estamos sofrendo com uma série de problemas ligados à instalação elétrica. Estamos aproveitando o processo para fazer com que tenhamos neste período a reformulação dos nossos processos, métodos, da maneira como trabalhamos. Estamos preparando as pessoas para que tenhamos, junto com a nova estrutura, um modelo de hospital público para o Estado do Amazonas”, afirma o diretor da unidade, Silvio Romano.

De acordo com o engenheiro eletricista da Seinfra Heber Anequino, a estrutura anterior apresentava riscos para pacientes e servidores. “O hospital encontrava-se em uma situação crítica em várias instalações, daí a necessidade dessa obra de recuperação da infraestrutura hospitalar do Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio. A parte de climatização está sendo toda retirada, desmobilizada, que é muito antiga e não é utilizada há mais de 10 anos, e está sendo instalado todo um sistema elétrico novo, eficiente, de acordo com os padrões técnicos de engenharia e sistema de climatização novo, eficiente e com garantia de um ano”, pontua o engenheiro.



Iluminação externa – A estrutura de iluminação externa da unidade já foi concluída: os 30 postes antigos, alguns sem funcionamento, foram substituídos por 50 postes com iluminação de LED, que permitem economia de energia e tem maior durabilidade.

“Traz uma segurança muito grande, não só para o paciente, mas também para os nossos funcionários. Temos uma área muito grande e muito escura que oferecia, justamente por esses pontos escuros que não são cobertos pelas câmeras, uma falta de segurança”, relembra o diretor.