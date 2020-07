Homem com tornozeleira eletrônica é crivado de bala na Compensa

Manaus – Um homem identificado como Renan Alves Maia, de 24 anos, foi morto na rua Natal, esquina com rua Campos Sales, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. O homicídio aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (9). Ele seria detento do regime semi-aberto e estava usando tornozeleira eletrônica.

De acordo com policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária, dois homens chegaram de carro um deles desceu atirando, surpreendendo a vítima que não teve possibilidade de defesa. Em seguida fugiram do local. Não há informações sobre o modelo do veículo que dirigiam. Pelo menos dois tiros atingiram o rapaz.

Familiares da vítima chegaram prestar socorro e levaram Renan para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, que fica no mesmo bairro, mas ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte declarada na unidade de saúde.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Medico Legal (IML) vai efetuar a remoção do corpo.