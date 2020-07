Justiça penhora R$ 3,7 milhões do Corinthians, mas só encontra R$ 428 mil

Esportes -Pela terceira vez em um mês, o Corinthians sofreu uma penhora na Justiça. Desta vez, o valor total é de R$ 3,7 milhões, mas o saldo apresentado nas contas do clube foi de apenas R$ 428 mil. A ação é de autoria do América-MG, que cobra uma dívida do Fluminense, assumida pelo Timão, no ato da compra do volante Richard.

O débito do Tricolor carioca com o Coelho é em relação à venda de Richarlison ao Watford-ING, já que uma porcentagem do valor deveria ter sido repassado aos mineiros. Quando o Corinthians adquiriu Richard junto ao Flu, também ficou responsável pelo pagamento dessa dívida, que foi acordada em R$ 2,9 milhões e deveria ter sido paga até o fim de agosto de 2019, mas não foi.

Sendo assim, o América-MG concordou em estabelecer uma nova forma de pagamento, dessa vez em três parcelas, uma em dezembro de 2019, e duas em janeiros de 2020, nos dias 5 e 31, o que novamente não foi cumprido. A inadimplência gerou juros e multas, elevando o valor a R$ 3,7 milhões. No entanto, em seis contas bancárias corintianas, só havia o total de R$ 428 mil.