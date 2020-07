Micro-ônibus fica destruído após colidir com carreta na AM-010

Manaus – O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 9, na rodovia AM-010. O micro-ônibus fazia a rota de um grupo de trabalhadores para o Distrito Industrial de Manaus quando colidiu com uma careta. Doze pessoas estavam no micro-ônibus, de acordo com a empresa responsável pelo veículo, ninguém sofreu graves ferimentos e não há vítimas.

A colisão aconteceu na altura do KM 5 da rodovia, a carreta estava parada na estrada por um problema mecânico. O motorista do micro-ônibus não conseguiu vê-la por falta de visibilidade na pista ocasionada pela neblina.

Os passageiros chegaram a receber atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Das 12 pessoas no micro-ônibus, duas tiveram escoriações. O motorista também não sofreu nenhum ferimento. Eles foram encaminhados a um hospital de Manaus e, depois, liberados.