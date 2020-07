Programa ‘Merenda em Casa’ distribuiu kits a 216 mil alunos no interior

Amazonas – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto garantiu a alimentação escolar de 216 mil alunos do interior do Amazonas, até o momento, por meio do programa “Merenda em Casa”. O número corresponde a 58 municípios já beneficiados pela iniciativa do Governo do Amazonas. A meta é que os kits de alimentação escolar sejam entregues a todos os 224 mil alunos da rede estadual, nas 61 cidades do interior.

Guajará, Santa Isabel do Rio Negro e Pauini são as últimas cidades a iniciar a distribuição, na próxima semana. Dos 61 municípios, 33 foram abastecidos com kits enviados de Manaus. Para produzi-los e, posteriormente, fazer a entrega, a Secretaria de Educação mobilizou uma força-tarefa e se utilizou de transportes terrestre, fluvial e, quando necessário, aéreo.

Enquanto isso, o restante dos municípios foi atendido pelo Programa de Apoio à Gestão Escolar (Pague), por meio do qual o Governo do Amazonas liberou recurso de R$ 5,8 milhões. Desta forma, os kits do “Merenda em Casa” foram produzidos nas próprias cidades, movimentando, assim, a economia local.

Municípios – Até esta quinta-feira (09/07), os municípios que já encerraram suas entregas ou estão em processo de distribuição do benefício são: Envira, Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Beruri, Benjamin Constant, Barcelos, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Eirunepé, Humaitá, Itamarati, Itacoatiara, Itapiranga, Iranduba, Ipixuna, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Maraã, Maués, Manacapuru, Manicoré, Manaquiri, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.