Torcedores lotam Eldorado sem medidas de proteção contra coronavírus

Manaus – No dia em que o Amazonas atingiu 80 mil casos de Covid-19, uma cena chamou bastante atenção em Manaus. A Praça do Caranguejo, no Conjunto Eldorado, zona Centro-sul da capital, atraiu uma multidão para acompanhar a decisão da Taça Rio do Campeonato Carioca.

As imagens rodaram as redes sociais e causaram preocupação em muitos internautas, que criticaram o posicionamento de quem decidiu enfrentar a aglomeração, mesmo com o Amazonas ainda ocupando as primerias posições em casos totais de Covid-19.

Bares e restaurantes em Manaus já estão liberados para funcionamento. Teoricamente, deveriam funcionar com 50% de ocupação, mas dificilamente a regra é cumprida.