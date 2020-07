WhatsApp bloqueia 10 contas do PT por disparos em massa

Brasil – Dez contas administradas pelo PT (Partido dos Trabalhadores) foram canceladas no WhatsApp desde o dia 25 de junho. Os bloqueios ocorreram, segundo a plataforma, após envio de “mensagens em massa ou automatizadas”. O partido, no entanto, diz que não foi informado sobre o motivo do bloqueio.

As contas fazem parte do ‘Zap do PT’, canal institucional do partido com seus filiados e simpatizantes, por meio do qual são transmitidas notícias, informações, mensagens e orientações.

“As mensagens são enviadas por linhas de transmissão exclusivamente para números de telefone cadastrados voluntariamente. Só recebe o Zap do PT quem aceitou o convite para recebe-lo e registrou o número em seus contatos”, argumenta o partido.

“A distribuição das mensagens por meio destas listas é feita por uma empresa credenciada pelo Facebook para este serviço, sob contrato que estipula como condição o cumprimento das regras e normativas de uso do aplicativo, que excluem os chamados disparos em massa”, completou.