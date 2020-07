Clientes denunciam falta de sistema em caixas eletrônicos do Bradesco em Manaus

Manaus – Durante as últimas semanas, o Portal Amazonas News recebeu inúmeras denúncias de clientes do banco Bradesco, onde alegam que os caixas eletrônicos das agências do bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade, deixam de funcionar a partir das 20 hrs, prejudicando os clientes que precisam sacar dinheiro sem o uso do cartão.

As duas agências da instituição citadas na denúncia ficam localizadas na Avenida Noel Nutels, e segundo os clientes, quando passa das 20 hrs o caixas eletrônicos do banco ficam sem sistema.

A aposentada de 72 anos, Maria Antônia, informou que é cliente do Bradesco há 1 ano e não tem o cartão de débito do banco porque nunca chegou na casa dela, e pelo fato da agência ser sempre lotada durante o dia, ela não consegue nem ser atendida de maneira presencial.

“Eu estou sem o meu cartão meu filho, já cansei de ligar pra lá e nada. Não tem como eu ir na agência porque sempre é lotado lá durante o dia. Eu só consigo sacar o dinheiro da aposentadoria quando meu neto me leva lá direto na agência do Bradesco, no caixa 24 horas não dá. Eu precisei sacar 50 reais para comprar meu remédio para pressão na semana passada e não consegui, porque lá fica fora do ar os caixas, se não fosse meu filho eu não sei se tinha conseguido comprar meu remédio“, disse a aposentada em tom de indignação.

Outros clientes que acionaram a reportagem, relataram o mesmo problema que dona Maria.

O Portal Amazonas News tentou entrar em contato com a assessoria do Bradesco, mas até o fechamento da matéria não obtivemos nenhum retorno.