Festival de Parintins vai acontecer em novembro

Parintins ( A CRITICA) – O Festival Folclórico de Parintins acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro neste ano, segundo informaram os presidentes do Boi Caprichoso e Garantido, Jender Lobato e Fábio Cardoso, respectivamente, ao acritica.com, no início da tarde desta sexta-feira (10). O evento será aberto ao público, com todas as medidas de segurança que forem determinadas pelas autoridades sanitárias.

Inicialmente, o evento aconteceria, este ano, nos dias 26, 27, e 28 de junho, mas acabou adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. Com forme Lobato, os projetos artísticos dos bois já estão prontos. A data de novembro foi escolhida em decorrência da queda dos efeitos da pandemia no estado do Amazonas.

O presidente do Garantido lembrou que o evento é a principal atividade financeira do município e uma das principais do Amazonas, o que o torna necessário para a sobrevivência da cidade como um todo.. “Eu acredito que este será o festival da superação, sendo muito especial a todos”, disse.

Jender Lobato destacou que o evento ocorrerá dentro de um contexto de muita responsabilidade. “Não podemos colocar em risco tanto os nossos artistas, quanto o público, então estamos tomando todas as medidas necessárias para que possamos brincar em paz e fazer com que o festival seja um sucesso, porque as pessoas estão com saudade”, afirmou.

Visto que os projetos dos bois já estão prontos, o próximo passo da produção é a de execução dos planejamentos, que está programada para o início de setembro.