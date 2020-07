Projeto Mariposa foca no polo empresarial e PCDs

O Projeto Mariposa, idealizado pela advogada e ativista Nancy Segadilha, foi criado com o olhar nas dificuldades que Pessoas com Deficiência (PDC) possuem em ambientes públicos como restaurantes, shoppings e afins.

De forma prática e fácil, o empresário cadastra seu estabelecimento no site do Projeto com as informações necessárias e quais necessidades para Pessoas com Deficiência o local supre. Feito isso, um perfil da empresa será criado e ficará à disposição dos usuários, que podem logar com e-mail ou conta do Facebook.

A plataforma disponibiliza comentários, fotos, avaliações de 1 a 5 representadas por estrelas, que ficam expostas no perfil do estabelecimento. Dessa forma, a Pessoa com Deficiência poderá sugerir melhorias, fazer elogios ou críticas.

Nancy destaca a importância do Projeto na sociedade.

“O Projeto Mariposa é a realização de um sonho em busca da efetiva inclusão, que compartilho com todas as Pessoas com Deficiência nessa construção de uma plataforma digital. Hoje podemos ser apenas um sussurro na sociedade, mas iremos ecoar porque a acessibilidade é um direito nosso e juntos vamos voar” disse a advogada.

O Mariposa é um projeto experimental que servirá de ponte entre empresários e Pessoas com Deficiência. O intuito é que as pessoas possam contribuir com ele e, assim, resultar em melhorias para todos.

O site foi ao ar nesta sexta-feira (10/07) e está disponível para cadastro das empresas no projetomariposa.com.br