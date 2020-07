Amazonas é primeiro lugar no Índice de Transparência da Covid-19 da Open Knowledge

Amazonas – O Amazonas passou a ocupar o primeiro lugar no Índice de Transparência da Covid-19 da Open Knowledge, organização que avalia o desempenho das secretarias estaduais de Saúde na divulgação de informações sobre a pandemia do novo coronavírus.

No Boletim da Open Knowledge desta sexta-feira (10/07), o Amazonas obteve destaque ao elevar a pontuação para 97 pontos, alcançando a posição de estado mais transparente, empatado com o Espírito Santo.

O governador Wilson Lima destacou que o ranking demonstra todo o esforço dos técnicos do Estado e o compromisso do Governo com a transparência na aplicação dos recursos públicos.

Na classificação de nível, que varia entre opaco, baixo, médio, bom e alto, o Amazonas alcançou nível de transparência alto. A análise é feita semanalmente com base em informações disponíveis nos sites e nas redes sociais das secretarias estaduais de saúde, além da divulgação de releases distribuídos à imprensa. A avaliação e os boletins semanais podem ser acessados no site www.transparenciacovid19.ok.org.br.

O desempenho do Amazonas ganhou destaque, ainda, em relação à divulgação de dados de povos indígenas: “A população indígena já é uma informação presente no quesito raça/cor, mas, além dessa categoria, o formulário de notificação obrigatória do Ministério da Saúde traz um campo mais específico para identificar os grupos étnicos a que pertencem as pessoas registradas. Somente 4 estados passaram a divulgar essa informação: Amazonas, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Paraná”, diz um trecho do boletim.

Os dados da Covid-19, no Amazonas, estão disponíveis no site da Susam (www.saude.am.gov.br), onde é possível acessar o boletim completo diretamente no link http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/, e também no site da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), no endereço www.fvs.am.gov.br.