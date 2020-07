Confira o horário da luta de José Aldo x Petr Yan no UFC 251

O UFC 251 será disputado neste sábado, dia 11, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e terá três disputas de cinturão. No horário de Brasíia, as lutas começam às 19h. Campeão dos meio-médios, o nigeriano Kamaru Usman coloca seu título em jogo contra Jorge Masvidal, que substituiu o brasileiro Gilbert Durinho, diagnosticado com coronavírus. Alexander Volkanovski e Max Holloway duelam pelo título dos penas e José Aldo, agora peso-galo, busca o cinturão interino no combate contra Petr Yan.

O evento na badalada Ilha da Luta tem início com o card preliminar às 19h, e as lutas principais estão marcadas para começar às 23h. O horário da luta de José Aldo está prevista para 23h45min (22h45 horário de Manaus).

O evento está recheado de brasileiros, como a ex-campeã peso-palha Jéssica Andrade, que dará a revanche para Rose Namajunas, de quem tomou o cinturão da categoria. Amanda Ribas, abrindo o card principal, enfrenta Paige VanZant. No card preliminar, Elizeu Capoeira, o ex-campeão do TUF Léo Santos, Raulian Paiva, Karol Rosa e Vanessa Melo também estão escalados. Raulian e Vanessa não bateram o peso tiveram que ceder 20% e 30% das bolsas para seus adversários, respectivamente.

Card do UFC 251

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Jorge Masvidal

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Max Holloway

Peso-galo: Petr Yan x José Aldo

Peso-palha: Jessica Andrade x Rose Namajunas

Peso-mosca: Amanda Ribas x Paige VanZant

Card preliminar

Peso-meio-pesado: Volkan Oezdemir x Jiri Prochazka

Peso-meio-médio: Elizeu Zaleski dos Santos x Muslim Salikhov

Peso-pena: Makwan Amirkhani x Danny Henry

Peso-leve: Leo Santos x Roman Bogatov

Peso-pesado: Marcin Tybura x Alexander Romanov

Peso-mosca: Raulian Paiva x Zhalgas Zhumagulov

Peso-galo: Karol Rosa x Vanessa Melo

Peso-galo: Martin Day x Davey Grant