Victor Fasano viraliza no Twitter por entrevista publicada na Veja há 25 anos

Entretenimento – O nome de Victor Fasano foi parar nos Trending Topics do Twitter neste sábado (11) devido a uma entrevista que o ator concedeu à revista Veja em 1995. Na publicação, foram destacadas falas consideradas homofóbicas e de apologia ao nazismo, mas a editora Abril, que publica a revista, teve que indenizar Fasano após um processo por difamação.

O nome do ator viralizou nas redes após internautas resgatarem e entrevista com críticas. Fasano teria afirmado, de acordo com a publicação, que “não conhece nenhum casal homossexual feliz” e que “os gays não precisam lutar por nada”. Na entrevista, o ator ainda aparece supostamente elogiando Hitler e dizendo que “algumas idéias nazistas são excelentes”.