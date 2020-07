Autópsia em pacientes com Covid-19 revela coágulos em “múltiplos órgãos”

Covid-19 – As consequências da covid-19 na saúde humana são atualmente alvo de pesquisas no mundo todo. Médicos recorrem a autópsias de pessoas que morreram da doença para entender melhor os impactos no corpo humano. Entre as mais recentes descobertas está o efeito na coagulação sanguínea, que pode ser maior do que o imaginado.

De acordo com a Dra. Amy Rapkiewicz, presidente do departamento de patologia do NYU Langone Medical Center, já se sabia que muitos pacientes desenvolvem problemas de coagulação sanguínea, mas o grau e a extensão em que isso ocorre foi descrito como “dramático” pela médica.

“A coagulação não ocorreu apenas nos grandes vasos, mas também nos pequenos”, disse ela em entrevista para CNN. “E isso foi dramático, porque, embora pudéssemos esperar nos pulmões, o encontramos em quase todos os órgãos que analisamos em nosso estudo de autópsia”.

O estudo de Rapkiewicz, descrevendo suas descobertas, foi publicado no final de junho no jornal The Lancet EClinicalMedicine.

Os patologistas também ficaram surpresos com algo que não encontraram. Durante os estágios iniciais da pandemia, eles acreditavam que o novo coronavírus provocaria inflamação no coração. Entretanto, as autópsias encontraram incidentes muito baixos de miocardite, disse Rapkiewicz.