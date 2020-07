É oficial: SBT vai transmitir final do ‘Cariocão’ entre Flamengo x Fluminense

Manaus – Após reunião, o SBT oficializou neste sábado (11) que vai transmitir o clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca 2020. O jogo será transmitido para todo o Brasil a partir das 20h (horário de Manaus).

Nos próximos dias a emissora vai definir a logística da transmissão. O nome de Téo José foi veiculado nos bastidores, porém, ele possui contrato com a Fox Sports e precisa de uma autorização da Disney para trabalhar na empresa de Silvio Santos.

José Roberto Maciel, vice-presidente do SBT, será responsável por acompanhar os trabalhos de perto. A emissora está na busca de patrocinadores para ajudar na transmissão.

O SBT vai mudar sua programação para exibir o FlaxFlu, as novelas infantis ‘Chiquititas’ e ‘Cúmplices de Um Resgate’ serão canceladas por um dia.

Em nota, o SBT comemorou a parceria firmada para transmitir a final do Campeonato Carioca. “Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores”, informou.

Confira a nota do SBT na íntegra

“É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020 a ser realizado no dia 15 de julho às 21:00, que disputará com o Fluminense F.C.

Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país.

Bom jogo a todos!

A Diretoria”