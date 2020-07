Flórida registra 15 mil novos casos de Covid-19 após reabertura do Disney World

A Flórida registrou mais de 15.300 novos casos da Covid-19 em 24 horas neste domingo, mais do que qualquer outro estado americano desde que a pandemia começou. Palco de um acelerado processo de retomada da economia impulsionado pelo presidente Donald Trump, o estado reflete o fracasso dos Estados Unidos em controlar a crise sanitária. As informações são d’O Globo.

Se a Flórida fosse um país, ficaria em quarto lugar no mundo em termos de maior número de novos casos em um dia, atrás apenas dos EUA, Brasil e Índia. Ao todo, segundo o levantamento do New York Times, o estado registra 269.800 diagnósticos de Covid-19, com 4.200 mortes.

A marca é atingida um dia após a reabertura dos parques da Walt Disney World, fechados desde março: o Magic Kingdom e o Animal Kingdom abriram suas portas no sábado, enquanto o Epcot e o Disney’s Hollywood Studios voltarão a funcionar no dia 15. A região de Orlando, onde o complexo está localizado, foi um dos condados que registraram recordes de casos neste domingo.