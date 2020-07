Atletas e comissão técnica do Manaus FC testam negativo para Covid-19

Manaus – Todos os atletas e membros da comissão técnica do Manaus Futebol Clube testaram negativo nos exames de detecção da Covid-19. A informação foi divulgada pelo vice-presidente do departamento médico do esmeraldino, Lucas Navarro Mitoso, no início da tarde desta segunda-feira, 13/7.

Os testes para a detecção do novo coronavírus começaram a ainda na última sexta-feira, 10, quando foram realizados pelo ao menos 30 testes. Os exames tiveram continuidade na manhã desta segunda-feira, com alguns membros do clube e o atacante Alison Mira, que desembarcou em Manaus na madrugada de segunda.

Os testes feitos com aporte da Samel, que é patrocinadora clube, serviram para detectar a presença do vírus e também para identificar se os indivíduos testados em algum momento já tiveram a doença.

“Nós fizemos exames em todos os atletas só faltava um que fez nesta segunda, por que chegou na madrugada. Todos deram negativo, a exceção do Felipe Baiano, que deu IGG positivo, que significa dizer que ele já teve a Covid-19 e já está imunizado e já pode treinar normalmente”, explica Lucas.

O médico ressaltou ainda a importância da realização dos testes. “Além da segurança para os nossos atletas, é segurança para o nosso clube. Todos foram testados, cozinheiros, seguranças, diretoria, todos”, revela.

De acordo com Lucas, o Manaus FC já realizou ao menos 60 testes.

O presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso também agradeceu a Samel pelos testes realizados. “É muito importante essa parceria que temos com a Samel, que é nossa patrocinadora, para o cumprimento de todo o protocolo de segurança nesta volta dos atletas. Todos foram testados e todos estão prontos para retornar às atividades da forma mais segura possível”, finalizou o dirigente.