Bolsonaro tenta alimentar ema e é bicado

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro não foi bem recebido pelas emas do Palácio do Alvorada nesta segunda-feira (13). O ex-capitão saiu para caminhar e decidiu se entrosar com as aves.

Segundo Thayná Shuquel, do portal Metrópoles, que flagrou a cena, o presidente tentou alimentar uma das emas, mas recebeu uma bicada do animal.

O presidente ainda está de quarentena em razão do diagnóstico positivo para o novo coronavírus. No domingo, o ex-capitão, que anunciou na última terça-feira que está se tratando com cloroquina, se recusou a revelar o nome do médico que o está acompanhando no tratamento contra a Covid-19.

O episódio virou piada nas redes sociais. No Twitter, o jornalista William de Lucca classificou como “a revolução dos bichos”.