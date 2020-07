Brasil acumula 72.833 mortes e 1.884.967 casos de covid-19

Brasil – O Brasil contabilizou 733 mortes por covid-19, doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas. Com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, na noite desta segunda-feira (13), o País tem agora 72.833 vítimas fatais desde o início da pandemia. A taxa de letalidade, que é o percentual de óbitos entre os indivíduos doentes, é de 3,9%.

De ontem para hoje, as secretarias estaduais de saúde também notificaram 20.286 novos casos da infecção. Pelas informações do governo federal, 1.884.967 foram diagnosticados em quase cinco meses de crise sanitária. De acordo com o mapa da Universidade Johns Hopkins, mais de 12,9 milhões pessoas já foram infectadas em todo o mundo.

O País, no entanto, segue em primeiro lugar em número de recuperados. Do contingente total, segundo o balanço da pasta, 1.154.837 pessoas estão curadas da doença. Há ainda 657.297 em “acompanhamento”, que são as ocorrências registradas nos últimos 14 dias e que não evoluíram para óbito.