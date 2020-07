Corpo é encontrado boiando na orla da Manaus Moderna

Manaus – O carregador Raimundo Gomes Correa, 58, o ‘Parazinho’, foi encontrado morto na orla da Manaus Moderna, Centro, na manhã desta segunda-feira, 13/7. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi vítima de afogamento. Ele se afogou, após ter caído de uma balsa ao ter deitado para descansar, no último sábado, 11/7.

Um amigo de Parazinho, que não teve o nome divulgado, informou que estavam ingerindo bebidas alcoólicas, no último sábado. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu no final da tarde, quando Raimundo foi deitar na ponta da balsa e acabou rolando e caindo no Rio Negro.

Aos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a testemunha disse que chegaram a fazer buscas ainda no sábado, mas não conseguiram localizar o corpo. Raimundo só foi localizado na manhã desta segunda-feira, depois ter boiado. O rosto da vítima foi encontrado desfigurado e de acordo com a polícia, foi devorado por peixes.

O corpo de Raimundo foi arrastado para a área do porto da Manaus Moderna, de onde foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) onde ficará à disposição de familiares.