Corpo é encontrado em local onde Naya Rivera desapareceu

Na tarde desta segunda-feira (13), foi encontrado um corpo durante as buscas que as autoridades enorte-americanas estão fazendo no lago Piru, na Califórnia, depois do desaparecimento da atriz Naya Rivera.

A estrela de ‘Glee’ desapareceu na semana passada, durante um passeio de barco com o filho, de quatro anos.

Acredita-se que seja o corpo da atriz, de 33 anos, mas ainda não houve uma confirmação oficial, a mesma será feita numa coletiva de imprensa.

Uma informação que foi divulgada pela a polícia do condado de Ventura, na Califórnia, através de uma atualização no Twitter.

“Um corpo foi encontrado no lago Piru. Está em andamento a recuperação [do corpo]. Uma conferência de imprensa será realizada às 14h [hora local] no lago”, lê-se na publicação.