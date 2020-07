Ex de Safadão diz que vai tomar banho de água sanitária após sair de Manaus

Mileide Mihaile esteve em Manaus a trabalho na última sexta-feira (10) e deixou claro em suas redes sociais o quanto ficou espantada com a circulação de pessoas e aglomerações na cidade.

Em um vídeo publicado no Instagram, a ex-esposa de Wesley Safadão não deixou de reparar na quantidade de pessoas transitando pelo aeroporto e na lotação dos voos, todos cheios, segundo ela.

A influenciadora Mileide mihaile confessa estar apavorada com o aeroporto lotado de Manaus,e diz que assim que chegar em Fortaleza ira tomar um banho de Kiboa(água sanitária) Mileide estava a trabalho e na noite anterior estava em uma "comemoração", sem utilizar máscara. pic.twitter.com/b2KcRTiNZL — Seligabrazil (@seligabrazil) July 12, 2020

“Tô apavoradíssima, lotado o aeroporto. Muito diferente de Fortaleza, que você não vê um pé de cristão vivente, é um aqui outro acolá. Mas aqui em Manaus, meu amor, tem que respeitar, viu? É voo saindo direto e a galera aqui em peso”, disse.

Em determinado momento chegou a “elogiar” a coragem dos manauaras. A cidade, que foi uma das mais afetadas do País logo no início da pandemia de Covid-19, vive um momento de relativa calmaria, com poucos casos registrados diariamente. Os fatos foram ignorados pela morena.

“As manas e os maninhos são corajosos, tem que ‘respeitchar’ (sic). Nós vamos já, já chegar em Fortaleza city e tomar banho de Qboa”, completou, fazendo referência à conhecida marca de água sanitária.