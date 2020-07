Garoto encontra dedo humano em esfiha de restaurante

Um pedaço de dedo humano foi encontrado dentro de uma esfiha por uma família, que pediu comida por delivery de um restaurante da zona norte de São Paulo, neste sábado. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Um menino, de 14 anos, mordeu um pedaço da esfiha e tirou o pedaço do dedo de dentro da boca. Seus pais chamaram a polícia e foram junto com os agentes até o estabelecimento onde haviam feito o pedido.

Ao chegarem no local, o dono do estabelecimento esclareceu o ocorrido. De acordo com ele, um dos funcionários havia sofrido um acidente e cortou a ponta de um dos dedos dentro na esfiharia, na quinta-feira.

Os alimentos foram recolhidos para análise do Instituto de Criminalística e a parte do dedo decepado foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada no 20º Distrito Policial de Água Fria onde serão investigados crimes contra saúde do consumidor e lesão corporal culposa