Governo vai entregar 30 novas obras no segundo semestre do ano

Amazonas – O Governo do Amazonas está investindo, no segundo semestre, R$ 250 milhões em obras de infraestrutura. Executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), 30 obras devem ser finalizadas e entregues até o final de 2020, gerando 10 mil empregos na construção civil.

“Nós temos hoje 30 obras em execução que devemos entregar até o fim de 2020. Os números são muito dinâmicos porque estamos fazendo um book de novos projetos e todos os dias lançamos novas obras. Hoje podemos dizer que temos 56 projetos em fase de licitação, então em breve teremos 56 novas obras e novos contratos sendo assinados. Nós devemos fazer obras em todos os municípios do interior amazonense”, afirmou o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Durante a pandemia de Covid-19 no estado, o Governo do Amazonas entregou outras 16 obras em dez municípios, somando 104 quilômetros em sistemas viários e 64 quilômetros de ramais.

“Entregamos 16 obras durante a pandemia. Recentemente o governador teve a oportunidade de fazer a entrega de quatro novos ramais no município de Autazes e agora deve fazer a inauguração do ramal São José, no município do Careiro Castanho”, adiantou Carlos Henrique.

Emprego – Até o final do ano, as obras do Governo do Estado devem gerar 10 mil empregos diretos e indiretos na construção civil. “Nós vamos gerar mais de 10 mil empregos. Todos sabemos que a construção civil, a construção pesada, é um dos ramos da economia que mais gera emprego e gera emprego rapidamente. Nós queremos gerar emprego, induzir o crescimento econômico em toda a região por onde nós passarmos”, afirmou o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Ramais – Já em execução, estão obras em 40 quilômetros de ramais. Em planejamento para o segundo semestre, mais 60 quilômetros devem ser recuperados pela Seinfra.

“É importante colocar uma diferença básica do que o nosso Governo está construindo para o que sempre foi construído. Hoje todos os nossos ramais inaugurados são executados dentro de todas as normas do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e das melhores técnicas de engenharia. Acabamos de entregar mais de 64 quilômetros de ramais pavimentados, somente durante a pandemia, e devemos entregar quase 60 quilômetros de ramais ainda em 2020, então são mais de 100 quilômetros de ramais”, destaca o secretário.