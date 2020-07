Loja de colchões pega fogo na zona Leste

Manaus – Uma loja de colchões localizada na avenida Autaz Mirim, conhecida popularmente como Grande Circular, bairro Tancredo Neves, zona Leste, pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 13/07. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas.

As primeiras informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que havia poucos funcionários no local. O incdêncio foi controlado e o trânsito foi desviado para a rua Arthur Filho. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para orientar os motoristas.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Não há informações sobre vítimas.