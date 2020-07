‘Nova gasolina’ promete maior desempenho e alta no preço

Economia – O atual preço da gasolina está com seus dias contados. A partir do dia 3 de agosto, toda gasolina comercializada no Brasil terá de seguir nova regras da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). A medida, que tem como objetivo melhorar o rendimento dos veículos, poderá vir acompanhada com a alta no preço do combustível.

A ANP já tinha definido as novas especificações em janeiro deste ano com fim de evitar brechas na legislação que permitiriam a fabricação e importação de uma gasolina de qualidade inferior.

Segundo a Petrobras, a melhora na qualidade vai reduzir o consumo por quilômetro rodado entre 4% a 6%.

A estatal também afirmou que a nova especificação da gasolina melhora o desempenho do motor, a dirigibilidade e o tempo de resposta na partida a frio, além de manter aquecimento adequado do motor.

A ANP acrescenta que a mudança vai permitir a introdução no país de motores mais eficientes, com menor consumo e menos poluentes.