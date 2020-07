Prefeito de Salvador pretende adiar carnaval se não houver vacina para Covid-19

Bahia – O prefeito de Salvador (BA), ACM Neto, disse durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13) que o carnaval de 2021 pode ser adiado na cidade se não houver uma vacina para a Covid-19 que garanta uma imunização coletiva até novembro.

“Penso eu, que seria uma boa alternativa nós discutirmos o adiamento do carnaval para o final do mês de maio ou começo do mês de junho, sem que ele conflite com o calendário junino”, disse o prefeito da capital baiana fazendo referência ao São João.

ACM ainda disse que vai dialogar com prefeitos de outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, para estabelecer um calendário comum para o carnaval.