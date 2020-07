Viral conhecida como “Bêbada de Curitiba” morre vítima de câncer

Brasil – Stephany Souza, que ficou conhecida na internet em 2012 após ser detida por dirigir embriagada e dar entrevista para uma reportagem, faleceu nesta segunda-feira (13) em decorrência de um câncer no ovário.

A curitibana lutava contra a doença há cerca de dois anos, tempo em que teve que passar por diversas sessões de quimioterapia.

No início do ano Stephany publicou um vídeo na internet, pedindo ajuda para conseguir realizar um tratamento alternativo. Na época, ela relatou que sentia muitas dores e que as sessões não tinham surtido efeito.

Stephany também criou uma “vaquinha” virtual com o objetivo de realizar tratamentos nos Estados Unidos. Ela precisava arrecadar R$ 80 mil, mas conseguiu menos de R$ 40 mil e morreu antes.