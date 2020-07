Adolescente de 14 anos é morta com tiro acidental de amiga

Mato Grosso – Isabeli Guimarães Ramos, de 14 anos, morreu depois de ser atingida por um disparo acidental enquanto ela e uma amiga, também de 14 anos, brincavam com uma arma, dentro de um condomínio de luxo em Cuiabá, no Mato Grosso.

Segundo a polícia, as duas jovens e outros dois adolescentes estavam na casa da menina que efetou o disparo, junto com os pais dela. O pai da suspeita é atirador esportivo. No local foram encontradas sete armas.

O homem chegou a ser preso por porte ilegal de arma, mas pagou fiança e foi liberado. A investigação acredita que o tiro foi acidental e vai ouvir todas as testemunhas.

Em um vídeo, a suspeita aparece praticando tiro ao alvo em um estande. Ela, que é aluna de uma escola de tiros, já teria participado de um torneio no estado.

Ainda segundo a polícia, uma outra testemunha será ouvida. De acordo com ela, o tiro aconteceu na área externa da casa, e não no banheiro, como foi informado.